"Город городов" и периферия как система парков: Акентьев о градостроительной политике Минска

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офисно-деловой и финансовый центр Minsk City, "город городов", периферия как система парков - главный архитектор проектно-исследовательского коммунального унитарного предприятия "Минскградо" Александр Акентьев рассказал о градостроительной политике столицы на открытии I Минского форума "Триалог: общество-власть-бизнес, будущее города", передает корреспондент БЕЛТА.

Minsk City

Одно из уже реализуемых направлений развития города - создание полицентрической системы, то есть формирование нескольких центров притяжения местных жителей.

"В Минске уже сложились два центра: культурно-развлекательный в районе Национальной библиотеки и спортивно-развлекательный в районе "Минск-Арены". И пока в модели существует офисно-деловой и финансовый центр Minsk City, который планируется сформировать в ближайшее время", - рассказал Александр Акентьев.

"Город городов"

Ключевым в градостроительной политике Минска является комфортность среды проживания людей. Ее объективный показатель - получасовая доступность ко всем основным объектам: месту жительства, месту работы, сервисам.

Когда в Минске проанализировали передвижения жителей, оказалось, что город можно поделить на своего рода образования диаметром 5-7 км. Эти образования соответствуют величине белорусских областных центров: здесь проживают порядка 200-300 тыс.

"Эти образования мы условно назвали внутренними городами и продекларировали модель "города городов". Переход на такую модель - чрезвычайно сложный процесс, тем не менее, мы хотели бы внедрить ее. Такая модель формируется, в частности, в австралийском городе Мельбурн и других крупных городах мира", - пояснил архитектор.

Пригород как система парков

По словам Александра Акентьева, за первое полугодие в периферийной зоне жилья построено больше, чем в столице. При этом жилищный фонд создан в больших объемах, но есть отставание социальной, транспортной, рекреационной и инженерной инфраструктур.

"Мы бы хотели в модели развития Минска видеть формирование пригородной зоны как системы парков, которые объединены в рекреационную территорию. Например, такая модель обеспечивает комфортные условия для отдыха жителей Берлина. К сожалению, в нашем случае основные лесопарковые массивы расположены в северной и северо-восточной части города. В других частях города всего 2-3% залесенности", - уточнил он.

I Минский международный форум "Триалог: общество-власть-бизнес, будущее города" проходит 3-4 октября в Республиканском доме архитекторов во время фестиваля "Архитектурная осень - 2019". Участие принимают белорусские и немецкие специалисты. Участники форума обсуждают качество городской среды, роль бизнеса и гражданского общества в городском развитии. Проведение подобного мероприятия поспособствует сближению позиций и эффективному взаимодействию всех участников и сторон городского развития - государственных органов, проектировщиков, бизнеса и местного самоуправления.-0-