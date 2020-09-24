Город мастеров, открытие яслей-сада, показ мод - стала известна программа "Дажынак" в Червене

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стала известна программа областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі-2020", который состоится 26 сентября в Червене. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

Начиная с 11.00 на улице Ленинской, Карла Маркса, Чапаева, Барикина будут работать торговые ряды и сценические площадки. Перед новым краеведческим музеем и костелом развернется Город мастеров: выставки изделий, созданных в технике холодной ковки, а также изделий декоративно-прикладного творчества, выполненных из соломы, глины, лозы, полиэфирного шнура, с применением техники росписи по стеклу, по дереву. Там же можно будет пройти мастер-класс "Гончарный круг".

В центре сквера площади Свободы гостей праздника ожидают выставки караваев и снопов регионов области, а также работ мастеров народных художественных ремесел. Там же будут организованы фотозоны "Дожиночная коллекция" - образцового любительского объединения "Театр дефиле "Видана" (Березинский район) и "Цветочная" - народного любительского объединения "Театр дефиле "Модніцы" (Дворец культуры им. М.Горького Борисова).

На площади Свободы будет работать детская площадка, а на улице Чапаева - детский городок. На улице Карла Маркса пройдет показ моделей одежды производства ОАО "Борисовбытсервис" и ОАО "Слуцкая фабрика пошива одежды". Там же будет организована демонстрация продукции ученической бизнес-компании "СтандАрт" и "Шахматная феерия" (представлены малые архитектурные формы (уличные шахматы) на шахматной доске из керамической плитки. На стадионе средней школы №2 по улице Барыкина любителей спорта будет ожидать спортивная площадка "Спорт для всех" (лазертаг, воркаут, корфбол, фигурное вождение велосипеда, поднятие гири, дартс, мини-гольф, бадминтон, ринго). На улице Маяковского будет организована интерактивная площадка МЧС (игры, преодоление полосы препятствий, тестирование на знание правил безопасности, обучение основам жизнедеятельности с использование инновационных технологий и современного оборудования).

В 14.00 состоится открытие яслей-сада №2 с участием председателя Миноблисполкома Александра Турчина. Затем начнется чествование хлеборобов Минской области. Вначале будут награждены аграрии, занявшие 2, 3 места областного соревнования по уборке урожая 2020 года. В 16.30 состоится торжественная церемония вручения первых премий победителям областного соревнования, во время которой лучших аграриев также наградят медалью "За трудовые заслуги" и грамотами Администрации Президента, Совета Министров, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Государственного комитета по имуществу, Миноблисполкома, Мингорисполкома, Федерации профсоюза Беларуси. Подарок от последней - автомобиль.

По завершении церемонии награждения предусмотрена церемония передачи эстафеты проведения областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі-2021". В 19.30 начнется праздничный концерт с участием профессиональных исполнителей белорусской и российской эстрады. А на 21.00 запланирован фейерверк.-0-