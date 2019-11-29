29 ноября, Молодечно /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Города-побратимы Беларуси и Польши укрепят сотрудничество в экономической и инвестиционной сферах. Об этом заявил председатель правления белорусской общественной организации "Породненные города" Борис Батура сегодня на пятой встрече городов-побратимов двух стран в Молодечно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня уже не может быть сомнений в ключевой роли местных властей не только в торгово-экономическом и деловом сотрудничестве, изменении качества жизни населения, но и в формировании духовного поля добрососедства, - подчеркнул Борис Батура. - Принципиально важным при этом является дружеская, братская атмосфера в самой среде сторонников и участников побратимского движения. Поддержку духа солидарности и устойчивый интерес к взаимодействию формируют в том числе и вот такие встречи. Именно поэтому мы и проводим их раз в два года поочередно с польскими партнерами. Напомню, что нас уже принимали Брест и Белосток, Гродно и Барановичи. На этот раз коммуникативной площадкой стал город Молодечно". Руководитель общественной организации поблагодарил руководство города и учреждений за взаимодействие в подготовке форума и предоставленную возможность познакомиться с деятельностью местных предприятий.

Он также выразил благодарность Минскому облисполкому за поддержку проведения форума на территории региона, а послам Польши и Беларуси - за помощь в решении организационных вопросов.

"Бесспорно, сферой приоритетного интереса городов-побратимов являются экономика и инвестиции, сотрудничество в которых мы намерены усилить. Уровень межрегионального сотрудничества, в том числе и городов-побратимов, в этой сфере во многом определяет общие показатели товарооборота между нашими странами", - обратил внимание Борис Батура.

Он напомнил, что Польша является 6-м внешнеэкономическим партнером Беларуси по объему торговли и 5-м инвестором в экономику страны. "Между городами и регионами Беларуси и Польши подписано свыше 80 соглашений в разных сферах. В январе-сентябре этого года взаимный товарооборот составил без малого $2 млрд. Это 104% к аналогичному периоду предыдущего года. За 9 месяцев оборот услуг составил около $328,3 млн. Наибольший удельный вес в обороте услуг занимают транспортные и строительные", - продолжил руководитель организации.

Наряду с этим Борис Батура выразил мнение, что данные показатели могут быть еще более значительными, поскольку потенциал для этого есть.-0-

Фото Алины Гришкевич

Для Беларуси и Польши важно расширение кооперации на межрегиональном уровне - Батура Принципиальным условием для успешного взаимодействия является обеспечение конкурентоспособности продукции, дополняемости производств, поощрение взаимных инвестиций, расширение кооперации на межрегиональном уровне.