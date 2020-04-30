Городокское райпо будет ликвидировано

30 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области признал банкротом Городокское районное потребительское общество и вынес решение о ликвидации должника, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Срок ликвидации установлен на один год. За этот период антикризисному управляющему предстоит погасить долги организации перед более чем 120 кредиторами на общую сумму свыше Br2,4 млн. Балансовая стоимость имущества оценивается примерно в Br5 млн, большая часть из которого низколиквидная. По информации антикризисного управляющего Николая Миронова, в состав комплекса имущества банкрота входит более 100 объектов недвижимости, около половины из которых не имеют правоустанавливающих документов или они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) Городокского райпо возбуждено в ноябре 2019 года по инициативе собрания уполномоченных общества, которое приняло решение о нецелесообразности проведения досудебного оздоровления организации. Штатная численность работников райпо составляет 22 человека.

Городокское райпо стало десятой организацией потребительской кооперации Витебской области, которое ликвидируется через процедуру банкротства в связи с реорганизацией Витебского облпотребсоюза. В 2019 году на его базе создано Витебское областное потребительское общество, к которому в 2020 году планируется присоединить 10 районных потребительских обществ с последующим созданием на их базе семи филиалов - Бешенковичского, Верхнедвинского, Докшицкого, Лепельского, Поставского, Сенненского, Ушачского. Как пояснили в облпотребобществе, в результате реорганизации зоны обслуживания будут перераспределены таким образом, чтобы сохранить присутствие потребкооперации во всех районах Витебской области.-0-