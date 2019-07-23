Городская благотворительная акция "Портфель первоклассника" стартует в Минске

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартует городская благотворительная акция "Портфель первоклассника", ее торжественное открытие состоится 24 июля в 16.00 в ЦУМе, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно купить школьные принадлежности, которые понадобятся первокласснику, и передать их волонтерам БРСМ. Точки сбора будут открыты на базе крупных торговых точек столицы (ГУМ, ЦУМ, универмаг "Беларусь", УП "Кирмаш", торговый дом "На Немиге") вплоть до 25 августа с 13.00 до 19.00 в будние дни, с 12.00 до 16.00 - в выходные.

Собранные вещи будут доставлены в ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей", где и сформируют портфели.

Можно также перечислить денежные средства на расчетный счет организации с пометкой "Портфель первоклассника". Банковские реквизиты: р/с BY51 AKBB 3015 0000 0030 7000 0000, BIC - АКВВВY2Х, УНП - 100534074.

Вручение подарков первоклашкам состоится 27 августа в 11.00 в кинотеатре "Пионер".

Цель акции - помочь с подготовкой детей-первоклассников к будущему учебному году семьям, воспитывающим детей-инвалидов, семьям, в которых один или оба родителя являются инвалидами, неполным, многодетным из числа малообеспеченных.

Организаторами выступают комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, ГУПР Мингорисполкома, минские городские организации общественных объединений "Белорусская ассоциация многодетных родителей", "Белорусский союз женщин", "БРСМ".-0-