Городская военно-патриотическая игра "Зарница" стартовала в Гродно

6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Городская военно-патриотическая игра "Зарница" стартовала сегодня в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно возрождают традиции военно-патриотических игр.

"В таком широком масштабе "Зарница" не проводилась уже длительное время. Сегодня участие в игре принимают 16 команд из школ города. Лучшие из них представят Гродно уже на областном этапе", - рассказал начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик. Он подчеркнул, что участников ждет насыщенная программа.

Игра продлится два дня. Открытие "Зарницы" прошло у Кургана Славы. Команды отрапортовали о готовности к игре, возложили цветы к Вечному огню. В первый день игры также запланированы смотр строя и песни. Кроме того, участники продемонстрируют свои знания о военной истории родины. Также они познакомятся с образцами современной техники и вооружения.

Второй день пройдет в формате состязаний. На базе оздоровительного лагеря "Зорька Юбилейная" команды посоревнуются в лазертаге, пожарном кроссфите, пройдут полосу препятствий, продемонстрируют свои навыки в первой помощи. Также участники увидят показательные выступления кинологов, специалистов МЧС.

"Испокон веков мужчины защищали свою страну, свой регион, свои семьи. Такие игры, как "Зарница", важны прежде всего с точки зрения патриотического воспитания, развития командного духа. Сегодня дети зачастую играют больше за компьютером, а "Зарница" позволяет не в виртуальном пространстве, а в реальной жизни прикоснуться к солдатскому быту, например установить палатку, развести костер. Я и сам с удовольствием становился участником таких игр в школе", - отметил во время открытия игры помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Он подчеркнул актуальность того, что игра проводится накануне 9 Мая. Важно помнить уроки истории, не допустить повторения страшных событий, но и при этом надо быть готовыми защитить свою родину.

Организатором мероприятия выступает отдел образования Гродненского горисполкома при поддержке Западного оперативного командования, других силовых ведомств и городских организаций.-0-