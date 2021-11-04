Городской благотворительный марафон стартует в Бобруйске 14 декабря

4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской благотворительный марафон "Подарим детям сказку" стартует в Бобруйске 14 декабря. Такая информация размещена на сайте Бобруйского горисполкома, сообщает БЕЛТА.

Городской благотворительный марафон приурочен к республиканской акции "Наши дети". "В этом году марафон продлится до 31 декабря и будет включать целый комплекс мероприятий. Собранные во время проведения средства будут направлены на оказание помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, ребятам из малообеспеченных и многодетных семей", - отметили в горисполкоме.

На протяжении всего марафона на местном телеканале будут транслироваться добрые ролики, где участники благотворительного мероприятия, руководители организаций, бизнесмены и представители общественности будут передавать подарки и сюрпризы для детей.

Одним из важных атрибутов благотворительного марафона станет необычная новогодняя елка. На ней будут размещены игрушки, в которых спрячут желания детей из социального приюта. Каждый гость марафона, помимо тех подарков и сертификатов, которые он принес, станет волшебником для одного ребенка и исполнит его заветное желание.-0-