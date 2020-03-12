Городской этап конкурса JuniorSkills Belarus пройдет в Минске с 18 марта по 3 апреля

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий этап республиканского конкурса JuniorSkills Belarus пройдет в Минском государственном дворце детей и молодежи с 18 марта по 3 апреля, сообщили БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

Участниками творческого состязания станут учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования города - 14-17-летние победители II этапа конкурса. Соревноваться они будут в таких компетенциях, как мобильная робототехника, графический дизайн, прототипирование, сетевое и системное администрирование, инженерный дизайн, технологии беспилотных летательных аппаратов, электротехника, веб-дизайн, дизайн и моделирование одежды.

Победители, занявшие первые места, войдут в команду, которая представит Минск на заключительном этапе республиканского конкурса JuniorSkills Belarus в мае.

JuniorSkills Belarus проводится для совершенствования системы профессиональной ориентации среди учащихся учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, создания возможностей для освоения основ профессиональных компетенцией.-0-