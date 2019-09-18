Городской кросс в честь Дня матери объединит около тысячи минчан

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской кросс в честь Дня матери 12 октября объединит около 1 тыс. любителей бега в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Участники смогут испытать свои силы, встретиться с единомышленниками, получить заряд бодрости, а главное - вспомнить любовь и заботу самого дорогого человека и посвятить ему свои километры.

На берегу Цнянского водохранилища для бегунов подготовили шесть дистанций на выбор. Для детей до восьми лет предусмотрена трасса на 500 м. Для тех, кто хочет участвовать в городском кроссе, но боится длинных дистанций, есть комфортные расстояния - 1,5 км и 3 км. Опытным спортсменам предлагают пробежать 5 км, 10 км или 15 км с возможностью получить точный результат при помощи электронного хронометража. В массовом забеге можно участвовать с коляской, скандинавскими палками и собаками.

Стартовый свисток для участников прозвучит в 10.00. Всем финишерам подарят медали и открытки, которые можно будет подписать и отправить маме.

Организаторы городского кросса - опытные бегуны и фанаты своего дела, они также поздравят своих мам вместе с участниками забега. "Это не просто большой спортивный праздник и возможность преодолеть себя, стать сильнее. Это повод вспомнить о любимых и родных, сделать их чуточку счастливее, провести время с семьей и друзьями. Этот забег мы посвятили Дню матери, чтобы еще раз поблагодарить тех, кто подарил нам жизнь, окружил любовью, заботой и помог стать такими, какие мы сейчас", - рассказывает один из организаторов забега Татьяна Терехова.

Регистрация на городской кросс "Бегу за маму" уже стартовала.-0-