Городской спортивно-патриотический конкурс "Зарница" пройдет в Минске с 31 мая по 4 июня

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской спортивно-патриотический конкурс "Зарница" пройдет с 31 мая по 4 июня на базе Военной академии Республики Беларусь и соберет победителей районных этапов состязания, сообщили БЕЛТА в Минском государственном дворце детей и молодежи.

Традиционный военно-спортивный праздник "Зарница", который проводится в 12-й раз, направлен на формирование и совершенствование индивидуальных навыков по начальной военной подготовке. В этом конкурсе объединены военно-патриотическая и спортивная работа.

В составе каждого отряда 10 человек (6 мальчиков и 4 девочки) в возрасте 13-14 лет.

Участникам предстоит пройти через серию разноплановых состязаний: "Визитная карточка команды", конкурс боевых листков "Бороться и искать, найти и не сдаваться", военизированная эстафета "Один за всех и все за одного", смотр строя и песни "Аты-баты, шли солдаты с песней на парад", турнир "75 кадров о войне", состязание "К защите Отечества готов" (сборка и разборка автомата Калашникова), "Снайпер", игра в лесном массиве "Оборонные рубежи".

Организатором праздника выступает Минский государственный дворец детей и молодежи при поддержке комитета по образованию Мингорисполкома.-0-