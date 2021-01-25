Городской спортивный праздник пройдет в Могилеве 30 января

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской зимний спортивный праздник "Могилевская лыжня - 2021" пройдет в парке Подниколье 30 января, сообщили БЕЛТА в отделе спорта и туризма Могилевского горисполкома.

Как отметили организаторы, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации централизованного открытия соревнований не будет. Участники должны будут приходить к соответствующему времени старта их группы.

Так, в 11.00 на дистанции в 1 км стартуют дети - мальчики и девочки в возрасте до 10 лет. В 11.30 на дистанцию в 2 км выйдут девушки - учащиеся учреждений профессионального образования (высшего, профессионально-технического, среднего специального). В 12.00 в этой возрастной категории стартуют юноши. В 12.30 участниками соревнования станут женщины из команд предприятий, организаций и учреждений (все желающие от 18 лет). В 13.00 в этой категории стартуют мужчины.

"Поучаствовать в спортивном празднике также смогут мужчины от 60 лет и старше и женщины от 55 лет и старше. При наборе команды не менее трех человек на старт выйдет группа в возрасте от 70 лет и старше. Начало старта в 13.30, - рассказали организаторы. - Закроют спортивный праздник учащиеся учреждений общего среднего образования. В 14.00 стартуют девушки, а в 14.30 - юноши".

Соревнования будут носить личный и командный характер. Победителей и призеров наградят дипломами и медалями от отдела спорта и туризма горисполкома.

"Во время спортивного праздника все желающие смогут угоститься солдатской кашей и теплым чаем. Будет организован пункт проката лыж", - подчеркнули организаторы.

Для участия в состязаниях необходимо подать предварительные заявки и получить номера 28 и 29 января с 14.00 до 17.00 по адресу ул.Ленинская, 50Б (стадион "Спартак"). У всех участников должны быть медицинские справки.

Мероприятие в парке Подниколье состоится при благоприятных погодных условиях.-0-