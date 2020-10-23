23 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской субботник пройдет в Бобруйске 24 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Бобруйского горисполкома.

В этот день организации города приведут в порядок собственные, прилегающие и закрепленные территории. Планируется уборка на объектах ведомственного жилья, на внутридомовых территориях и строительных площадках. Жителям города предлагают навести порядок в своих дворах и частных домовладениях.

"Отдельно обращаемся к собственникам индивидуальных жилых домов по вопросу санитарной уборки как собственных, так и прилегающих территорий. Порядок и благоустройство дома начинается с улицы, забора, фасада домовладения и зависит от каждого из нас", - говорится в сообщении.-0-