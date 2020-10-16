16 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской субботник пройдет в Могилеве 17 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома.

Работы пройдут в городском парке Подниколье, где горожане высадят деревья. "В субботнике примут участие представители горисполкома и городского Совета депутатов", - отметили специалисты. Субботник начнется в 10.00.

Кроме того, 17 октября представительницы Могилевской областной организации "Белорусский союз женщин" высадят в парке аллею "За Беларусь".-0-