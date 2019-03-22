Городской субботник проведут в Бобруйске 23 марта

22 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Городской субботник пройдет в Бобруйске 23 марта во время месячника по санитарной очистке, наведению порядка и благоустройству территорий города на Березине, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.
Организации города приведут в надлежащее санитарное состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории, санитарную уборку на объектах ведомственного жилищного фонда, внутридомовых территориях, наведут порядок на строительных площадках.
"Мы приглашаем бобруйчан принять активное участие в мероприятии и навести порядок в собственных дворах, частных домовладениях, - отметили собеседники. - Рассчитываем, что самое активное участие в наведении чистоты и порядка на городских улицах, лесопарковых зонах, пляжах и местах отдыха горожан примет молодежь".
Особое внимание будет уделено частному сектору. Горисполком надеется, что и собственники индивидуальных жилых домов проявят активность в вопросах санитарной уборки как собственных, так и прилегающих территорий.
В Могилеве аналогичный общегородской субботник запланировано провести в первой половине апреля.-0-
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