Городской субботник проведут в Бресте 30 октября

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 30 октября организуют городской субботник, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

В Бресте с 25 октября по 26 ноября проходит месячник по благоустройству. К нему приглашают присоединиться брестчан, чтобы навести порядок перед зимой. По инициативе горисполкома 30 октября проведут субботник. В нем примут участие около 7 тыс. человек. В том числе это сотрудники горисполкома, районных администраций, депутаты, работники предприятий и организаций. Они будут трудиться на строящихся объектах социальной инфраструктуры, убирать зеленые зоны, высаживать деревья и кустарники.

Для этой экологической акции определены около 100 объектов. Среди них центр для детей с заболеваниями аутистического спектра, строящийся медицинский комплекс, Брестская крепость, городской сад, набережная Мухавца, индендантский сквер и сквер Иконникова. Уборку затеют на территории крупных предприятий, гаражных кооперативов и садовых товариществ.

Такой субботник осенью организуют в Бресте уже не первый год. "Приглашаем присоединиться к акции всех желающих. Можно убрать у себя во дворе или прилегающую территорию, заняться озеленением. Это будет наш общий вклад в то, чтобы Брест оставался красивым и ухоженным городом", - подчеркнули в горисполкоме.-0-