Городской транспорт Минска с 23 марта по утрам будет ходить чаще

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 23 марта вносятся изменения в работу городского транспорта в утренние часы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

"Сейчас период работы общественного транспорта столицы с минимальными интервалами в движении в утренний период установлен с 7.00 до 9.00. Запланировано его продление до 10.00. Изменения затронут 278 маршрутов", - отметили в столичной мэрии.

Подобные корректировки расписания ожидают и метрополитен.

По данным учреждения "Столичный транспорт и связь", за последнюю неделю ежедневное количество пассажиров в метро снизилось на 115 тыс., в наземном транспорте - на 102 тыс.

Для профилактики коронавируса подвижной состав регулярно обрабатывается антисептиками.-0-