Городской центр планирования семьи в Минске будет реорганизован к сентябрю

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской центр планирования семьи в реорганизованном виде намерены представить минчанам уже в сентябре текущего года, сообщила в интервью корреспонденту БЕЛТА главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова.

Городской центр планирования семьи, в том числе кабинет вспомогательных репродуктивных технологий, где выполняется ЭКО, функционирует на базе городского клинического роддома №2 с 2008 года. "Мы реформируем центр и меняем структуру в нынешнем году. С января уже выделили 15 стационарных коек для пациенток, которые готовятся к применению вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) либо уже забеременели с помощью ЭКО и нуждаются в стационарной помощи в это время. Также хотим закрепить за центром диспансерное наблюдение и оказание помощи женщинам после применения ВРТ на период всей беременности. Сейчас они наблюдаются территориально в женских консультациях города", - поделилась планами Ирина Иконостасова.

Она пояснила, что подобное решение - своеобразный шаг навстречу тем семейным парам, которые приложили много усилий для появления малыша и хотят, чтобы лучшие специалисты вели беременность от начала и до конца. "Поэтому уже с 1 сентября планируем представить новую структуру, сейчас проект рассматривается руководством комитета. Нам нужно укрепить центр дополнительно врачами-специалистами, чтобы он функционировал в две смены, обеспечивая доступность медицинской помощи всем желающим", - добавила Ирина Иконостасова.

В прошлом году в Минске при помощи ЭКО родилось около 600 детей. В Беларуси бесплодных семейных пар репродуктивного возраста примерно 14%. В других странах статистика примерно такая же, отметила она. Проблемой, почему у пары нет детей, может быть как женское, так и мужское бесплодие (или оба сразу), а может решающий фактор не выявляться вовсе. Каждая восьмая пара имеет проблемы при попытке зачать первого ребенка, а каждая шестая - при зачатии второго и последующих детей.

"Вспомогательные репродуктивные технологии не решают вопросы демографии, но они помогают конкретной семье стать родителями. И это выбор семьи - пользоваться такой возможностью или нет. Не всегда ЭКО срабатывает сразу, но нужно верить, что шанс есть", - заключила Ирина Иконостасова.

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