Городской тур конкурса "Студент года" состоится в Минске 16 ноября

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской тур республиканского проекта БРСМ "Студент года" соберет лучших представителей столичных вузов 16 ноября, накануне Международного дня студента, во Дворце культуры железнодорожников, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

В конкурсе участвуют 11 ребят из 10 учреждений высшего образования Минска: Назар Бордак из Академии управления при Президенте, Ольга Захарова и Анна Чайковская из Белорусского государственного медицинского университета, студентка Белорусского государственного университета физической культуры Анна Зубкова, курсант Военной академии Кирилл Карпенко, Полина Кислая из Международного университета "МИТСО", Таисия Ковальчук из Белорусского государственного технологического университета, Тимур Курбатов из Белорусского государственного экономического университета, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств Валерия Лазаревич, Ксения Лащевская из Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка и Кирилл Позневич из Белорусского национального технического университета.

"Все они на протяжении прошедшей недели участвовали в организационно-подготовительной программе, мастер-классах по ораторскому мастерству, трудовой акции, посетили хоккейный матч команды Президента Беларуси и Минской области, выступили с ораторскими номерами и защитили свои проекты", - рассказали в городской организации БРСМ.

12 ноября стартовала отдельная номинация для финалистов - "Лучший студент года Online", итоги которой будут объявлены со сцены финального городского мероприятия. В этом году оно пройдет с прямой трансляцией, параллельно которой будет запущено онлайн-голосование для зрителей. После всех выступлений баллы зрителей будут распределяться участникам. Кроме того, лучшие студенты представят на конкурсе свои визитки и творческие таланты.-0-