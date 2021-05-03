Городской велопробег пройдет в Могилеве 8 мая

3 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской велопробег "Велосипедная весна. Могилев-2021. Победная" пройдет в областном центре 8 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в отделе спорта и туризма Могилевского горисполкома.

Участвовать в велопробеге можно командой предприятия или организации, а также семьей. Как отметили организаторы, любой велосипедист сможет осилить этот маршрут - скорость колонны не будет превышать 10 км/ч.

Организованная колонна велосипедистов в сопровождении ГАИ стартует от площади Ленина, проедет по проспекту Мира, улице Королева, проспекту Димитрова, Витебскому проспекту и финиширует на туристической поляне в деревне Константиновка Могилевского района.

На туристической поляне пройдут спортивные состязания: семейное велоориентирование, фигурное вождение велосипеда, триал, апхилл, детская гонка и многое другое.

Старт велопробега в 11.00.-0-