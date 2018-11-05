Городской зал легкой атлетики открыли в Пинске после капремонта

5 ноября, Пинск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске сегодня состоялась церемония открытия после реконструкции зала легкой атлетики, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время торжественной церемонии

Значимый для города объект около полутора лет назад был поставлен на капитальный ремонт. В частности, за это время специалисты заменили окна и двери, была закуплена сантехника, отремонтированы душевые. Также проведено переподключение систем отопления и водоснабжения к городской сети. Из местного бюджета на реконструкцию здания направлено около Br283 тыс. Открытие зала легкой атлетики стало подарком юным спортсменам в канун 7 ноября.

"Пинск славится спортивными достижениями. Приятно, что сегодня мы открываем обновленный объект, где будут заниматься легкой атлетикой дети. Надеемся, что среди них будут новые олимпийцы", - отметила заместитель председателя Пинского горисполкома Марина Ковалевская.

В зале получили возможность совершенствовать свое мастерство 246 воспитанников пинского отделения Брестской областной центральной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов по легкой атлетике. Во время реконструкции ребята занимались на базе общеобразовательных школ. Теперь вместе с тренерами они вернулись под крышу обновленного зала легкой атлетики. "В Пинске создана хорошая база. В таких условиях гораздо легче проводить набор детей в начальные группы, заинтересовывать заниматься их легкой атлетикой, - подчеркнул директор Брестской областной центральной СДЮШОР по легкой атлетике Валерий Леонов. - Сейчас здесь трудятся семь тренеров: и опытные, и молодые. Культивируются все виды легкой атлетики, в том числе развиваем паралимпийские".

Пинская школа легкой атлетики открыла дорогу в большой спорт для таких известных спортсменов, как Светлана Куделич (бег), Татьяна Холодович (метание копья), Юлия Леонтюк и Виктория Колб (толкание ядра), Эльвира Герман (бег с барьерами).

В Пинске в ноябре ожидается открытие еще одного спортивного объекта. После капитального ремонта будет введен в эксплуатацию бассейн на улице Пушкина. Работы финансируются за счет городского бюджета. В распоряжении пинчан будет 25-метровая чаша с пятью плавательными дорожками. Созданные условия позволят проводить соревнования областного и республиканского уровней.-0-

Фото Вадима Якубёнка