Городскую набережную в Бресте обустроят к 2022 году

7 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Набережную реки Мухавец обустроят до мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" к 2022 году. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

Рабочее совещание с презентацией проекта и обсуждением концепции продолжения реконструкции Набережной прошло на площадке у Городского сада. Именно отсюда должен начаться новый этап строительства протяженностью около 1 км с выходом к Брестской крепости.

"Стоит задача сделать набережную точкой притяжения горожан. Важно, чтобы она была уникальной, не похожей на проекты других городов. На данный момент свои обязательства городской бюджет перед проектировщиками выполнил, работы прекращаться не будут и продолжатся в следующем году. Планируем в 2022 году завершить основные работы и выйти к крепости и Музею паровозов", - сказал Александр Рогачук.

Одно из красивейших мест отдыха областного центра приводили в порядок поэтапно, начиная с 2017 года, затратив на эти цели более Br6 млн. За это время благоустроено 2,3 км набережной. Сейчас она доходит до границ бывшего речного порта, а общая протяженность пешеходного трафика вдоль Мухавца превышает 3 км. Оставшийся участок планируется обустроить в двух уровнях с деревянным настилом над водой. Здесь не будет привычной бетонной стены, сохранится природный ландшафт. Помимо тротуаров концепция предусматривает строительство беговых и велодорожек, комплекс с качелями для взрослых, водную игровую площадку, а также ресторан у причала, обзорную башню.

Наряду со специалистами ОАО "Полесьегипроводхоз" и УКП "Брестдорпроект" над проектом реконструкции работала группа молодых архитекторов. Их предложение по созданию территории креативного кластера, использованию потенциала набережной с учетом эффекта синергии вызвало особый интерес у участников совещания. В целом концепция была одобрена вместе с предложенными новациями.-0-