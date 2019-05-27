27 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Река Горынь вышла из берегов в Столинском районе, а уровень воды приближается к опасной отметке, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела гидрологии "Брестоблгидромета" Михаил Козырев.

Повышение уровня воды в самой паводкоопасной реке Брестской области наблюдается в течение нескольких дней. За последние сутки в районе гидропоста Викоровичи вода поднялась на 18 см до отметки в 533 см (при выходе на пойму в 450 см). При таких значениях возможно подтопление хозпостроек в населенных пунктах, отметил главный гидролог области. Вышла вода на пойму и на реке Льва.

Большая вода пришла на Столинщину с территории соседней Украины. "Во второй декаде мая в районе города Сарны выпало значительное количество осадков. Спустя какое-то время вода из реки Случь попала в Горынь - произошел так называемый эффект добегания волны дождевого паводка", - пояснил Михаил Козырев.

По данным отдела гидропрогнозов Белгидромета, в ближайшие день-два рост уровня воды у Викоровичей сохранится. При этом интенсивность подъема уменьшается. Уровень Горыни на гидрологическом посту Дубровица в Украине уже не растет, а на Случи у Сарн происходит значительный спад воды - за последние четверо суток на 64 см.

Что касается ситуации на других реках области, то в течение прошедшей недели наблюдалось разнонаправленное движение уровней воды. Так, на Припяти и Пине в районе Пинска за семидневку уровень упал на 16 см, на Ясельде у Березы не изменился, на Лесной у Каменца поднялся на 18 см, а на Стыри у деревни Лопатино Пинского района и Мухавце у Бреста увеличился на 22 см.-0-