Госатомнадзор вручил подарки воспитанникам социально-педагогического центра Островецкого района

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор) присоединился к новогодней благотворительной акции "Наши дети" и посетил подшефную организацию - социально-педагогический центр Островецкого района, сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре.

Работники Госатомнадзора поздравили детей с Рождеством и Новым годом, пожелали здоровья, счастья, волшебства и исполнения заветных желаний, а также вручили подарки - теплую спортивную одежду. В свою очередь воспитанники подарили Госатомнадзору поделки, сделанные своими руками.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством Христовым, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-