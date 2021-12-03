Госавтоинспекторы Гомельской области усилят контроль на трассе Р43

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Гомельской области с 3 по 6 декабря проведут отработку наиболее аварийно опасных участков автодороги Р43 граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

В работе сотрудники намерены использовать гласный, негласный и смешанный контроль за безопасностью дорожного движения.

Госавтоинспекторы будут пресекать нарушения, которые являются основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями. Речь идет о непредоставлении преимущества в движении пешеходам, управлении транспортом в состоянии опьянения, а также без прав, отсутствии у авто зимних шин, нарушении скоростных режимов. Проконтролируют сотрудники ГАИ и то, как соблюдают правила пешеходы и велосипедисты, в том числе в темное время суток.-0-