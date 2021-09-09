Госавтоинспекторы усилят контроль на трассе Минск-Гомель

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ УВД Гомельского облисполкома и подразделения ГАИ территориальных ОВД с 10 по 13 сентября проведут отработку аварийно опасных участков автодороги М5 Минск - Гомель, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Наряды ДПС будут нести службу в тех местах, где, по статистике, больше всего нарушений ПДД, а также ДТП. Сотрудники ГАИ намерены применять гласный, негласный, смешанный контроль, в том числе с использованием служебного транспорта без специальной цветографической окраски.

Пристальное внимание уделят нарушениям ПДД, которые приводят к авариям с тяжелыми последствиями. Это и управление транспортом водителями в состоянии опьянения или без прав, нарушения скоростных режимов, правила перевозки пассажиров, прежде всего детей.

Госавтоинспекция призывает всех быть максимально бдительными на дорогах, сосредоточенными и соблюдать все требования ПДД. "Не ставьте под угрозу ни свою жизнь, ни жизнь других людей. Дорога - это зона повышенной опасности, и один неразумный, необдуманный поступок может полностью все изменить", - подчеркнули в УГАИ.-0-