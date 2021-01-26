Госавтоинспекция Брестской области усилила надзор за движением в сельской местности

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26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Брестской области по 31 января усилила надзор за дорожным движением в сельской местности и областном центре, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома. В 2020 году в регионе произошло 466 аварий, в которых 75 человек погибли и 465 получили травы. Каждое шестое ДТП, в которых погибли 14 человек и 73 были травмированы, произошло в деревнях. В 10 случаях виновниками аварий стали нетрезвые водители. "Для предупреждения ДТП в сельской местности маршруты патрулирования сотрудников ГАИ приближены к нерегулируемым пешеходным переходам и учреждениям образования, дорогам с интенсивным пешеходным и велосипедным движением. Особое внимание инспекторы уделяют пресечению фактов управления транспортом бесправниками и нетрезвыми водителями", - отметили в управлении. Также до 31 января в Бресте сотрудники ГАИ проводят рейдовые мероприятия "Вождение должно быть безопасным". Профилактическая акция направлена на своевременное выявление и пресечение нарушений правил маневрирования, проезда перекрестков, игнорирование дорожных знаков и сигналов светофоров. В 2020 году в областном центре зарегистрировано 114 ДТП, в которых четыре человека погибли, 118 получили ранения различной степени тяжести. Из-за нарушений правил проезда перекрестков произошло 14 ДТП, правил маневрирования - 16, по причине неподчинения дорожным знакам - пять. В связи с нестабильными погодными условиями Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно при переезде перекрестков и пешеходных переходов, выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и перестроений, заранее прогнозировать дорожную обстановку.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!