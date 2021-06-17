Госавтоинспекция Минска обеспечивает безопасность в местах массового отдыха

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции обеспечивают безопасность в местах массового отдыха, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инспекторы отдела ГАИ Первомайского РУВД столицы усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения на территории, прилегающей к парку культуры и отдыха имени Челюскинцев. Здесь под особым контролем дорожной милиции - нарушения правил стоянки и остановки транспорта.

Как рассказал инспектор ДПС отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Николай Седов, зачастую в местах массового отдыха автомобилисты игнорируют дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку, оставляют свои автомобили на тротуарах и даже на пешеходных переходах. Такие действия могут привести к дорожно-транспортным происшествиям с участием детей, которые выбегают из-за припаркованных машин, не глядя по сторонам.

В Минске насчитывается 15 зеленых зон. Ежедневно здесь службу несут дополнительные наряды ДПС, обеспечивая охрану общественного порядка и дорожную безопасность. Особое внимание уделяется выявлению бесправников и нетрезвых участников дорожного движения. Рейдовые мероприятия продлятся до октября. Помимо выявления нарушений ПДД, сотрудники ГАИ нацелены на оказание помощи водителям и пешеходам.-0-