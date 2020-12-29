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29 декабря 2020, 19:49

Госавтоинспекция Минского района провела мероприятие по скрытому контролю скорости

Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минского района провела мероприятие по скрытому контролю скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Акция проходила на автодорогах Р28 и Р58 в местах концентрации ДТП. Сотрудники, используя служебный автомобиль в гражданском исполнении, с помощью измерителя скорости с видеофиксацией выявляли факты превышения скоростного режима водителями транспортных средств и нарушения правил обгона.

"Помимо мобильных датчиков контроля скорости, в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках проводится ежедневная работа экипажей ГАИ по контролю за соблюдением ПДД участниками дорожного движения. Кроме того, ГАИ реагирует на сообщения граждан о тех или иных правонарушениях, которые влияют на безопасность дорожного движения. Мероприятия направлены прежде всего на профилактику ДТП. Такая работа на территории области будет проводиться и в дальнейшем", - говорится в сообщении.

За время рейда стражами дорог выявлено 22 правонарушения. 17 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение скоростного режима, 5 - за нарушение правил обгона. -0-

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