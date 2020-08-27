Госавтоинспекция проведет массированную отработку автодороги М4

27 августа, Минск /Кор. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области проведет с 15.00 28 августа до 23.00 29 августа массированную отработку автодороги М4 Минск - Могилев, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

Под особым контролем ГАИ будут места концентрации ДТП и аварийно-опасные участки. Первоочередное внимание инспекторы уделят пресечению нарушений ПДД пешеходами и велосипедистами, выявлению нетрезвых водителей и бесправников. Экипажи проконтролируют, как водители выполняют требования по предоставлению преимущества пешеходам и другим участникам дорожного движения. Водители автобусов не должны допускать посадку-высадку пассажиров вне остановочных пунктов, а также перевозить пассажиров сверх предусмотренного количества.

Как отметили в управлении ГАИ, мероприятия направлены на стабилизацию дорожной обстановки. За январь-июль на дорогах Минской области произошел рост дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный удельный вес в общем количестве аварий приходится на ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. За семь месяцев на автодороге М4 с участием этой категории зарегистрировано 3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 1 получил травмы.

Также Госавтоинспекция напоминает, что с 25 августа по 5 сентября в Беларуси проходит специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". Участникам дорожного движения настоятельно рекомендуется соблюдать правила, быть дисциплинированными и внимательными на дороге.-0-