Госавтоинспекция: свыше 1,6 тыс. нарушений ПДД пешеходами за три дня в столице

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники минской милиции за три дня выявили свыше 1,6 тыс. нарушений ПДД пешеходами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В столице с 9 по 11 февраля проходили дополнительные профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов. Наряду с инспекторами ГАИ в рейдах были задействованы и сотрудники других служб милиции общественной безопасности.

По итогам трех дней столичные правоохранители выявили 1641 нарушение правил дорожного движения пешеходами, в состоянии опьянения задержаны 77 горожан. Помимо этого, инспекторы ГАИ привлекли к административной ответственности 511 водителей, которые не предоставили преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения.-0-