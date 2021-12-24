Госавтоинспекция усилит контроль в Витебской и Могилевской областях

24 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С 24 по 27 декабря Госавтоинспекция Витебской и Могилевской областей проведет рейдовые мероприятия с отработкой аварийно опасных участков автодорог и населенных пунктов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ Витебского облисполкома и в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В Витебской области сотрудники ГАИ будут нести службу вблизи нерегулируемых пешеходных переходов и в местах, где возможно неожиданное появление детей, - вблизи школ, детских садов, центров творчества, школ искусств и т.д. Инспекторы напоминают юным участникам дорожного движения, что пересекать проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что машины не движутся на большой скорости.

Под особым контролем инспекторов ГАИ будут пешеходы, которые в темное время суток должны быть обозначены световозвращающими элементами и жилетами повышенной видимости. Особенно это касается тех, кто решил согреться в морозы горячительными напитками. "Пьяный пешеход является потенциальной жертвой ДТП. Нередки ситуации, когда граждане, употребив алкоголь, не выбрали ничего лучшего, как прилечь прямо на дороге. Такой случай имел место в районе деревни Дедуны Полоцкого района, где инспекторы ДПС обратили внимание на лежащего на проезжей части человека. Резкий запах алкоголя и неспособность стоять на ногах указывали на состояние сильного опьянения. Мужчина от проведения медицинского освидетельствования отказался. После составления протокола об административном правонарушении инспекторы доставили его домой", - рассказали в УГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули, что только за текущую неделю за нарушение ПДД попался 101 пешеход. Из них 28 человек не имели световозвращающих элементов в темное время суток, а 5 человек находились в нетрезвом состоянии.

Во время акции по отработке дорог инспекторы ГАИ также будут пресекать управление транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения и лицами, не имеющими водительского удостоверения.

В Могилевской области ГАИ также усилит контроль за аварийно опасными участками дорог. "С 24 по 27 декабря в вечернее время на территории Могилевской области Госавтоинспекция проведет массированную отработку аварийно опасных участков автодорог населенных пунктов, в том числе на территории Могилева и Бобруйска", - отметили в ГАИ.

Главная цель мероприятия - пресечение нарушений правил дорожного движения водителями и пешеходами.-0-