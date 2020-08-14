Госэнергогазнадзор по Гомельской области планирует подписать паспорта готовности объектов к 1 сентября

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госэнергогазнадзор по Гомельской области планирует подписать паспорта готовности объектов электро- и теплового хозяйства к 1 сентября. Об этом шла речь на информационном собрании в филиале Госэнергогазнадзора по Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече с руководителями межрайонных и районных подразделений директор филиала Семен Новацкий затронул производственные вопросы. Служба работает в привычно высоком темпе, спокойной деловой атмосфере. В первом полугодии инспекторы обследовали около 25 тыс. объектов.

Директор уточнил также уровень подписания паспортов готовности электро- и теплообъектов к работе в осенне-зимний период. "Этой весной из-за климатических условий отопительный сезон был длиннее почти на месяц. Сместился график испытаний тепловых сетей. В связи с этим несколько сокращен период подготовки, исследований на объектах и подписания паспортов готовности. Сейчас наши инспекторы работают в интенсивном режиме. Нагрузка на каждого - около 200-300 потребителей и объектов", - рассказал руководитель. По его словам, каждый работник понимает степень ответственности за подготовку к предстоящей осени и зиме.

Решением председателя Гомельского облисполкома 100% паспортов готовности должны быть подписаны к 1 сентября. "Основная задача технических работников - не отступить от графиков подготовки к ОЗП жилфонда, школ, больниц, предприятий, объектов всех сфер, обеспечив надежность работы систем в последующем. Энергослужба всегда на передовой. Кроме технических функций мы проводим профилактику электротравматизма среди детей и взрослых", - добавил директор.

В филиале работают более 230 человек. Инспекторы выезжают на места, проводят обследования, участвуют в технических комиссиях, выдают заключения и подписывают паспорта готовности объектов и организаций. Сейчас Гомельская область лидирует среди региональных структур. "Технические работники погружены в текущую работу. Надежность и безопасность - не просто слова для наших специалистов", - отметил Семен Новацкий.

Инспекторы также обследуют новые объекты перед вводом в эксплуатацию. В этом году завершаются работы в школе-новострое в 21-м микрорайоне Гомеля, вводится детский сад в областном центре. Среди промышленных объектов в коллективе отметили Светлогорский ЦКК и картонный завод в Добруше. Накануне президентских выборов инспекторы также обследовали электросистемы на всех 997 избирательных участках области.

Обращаясь к коллективу, Семен Новацкий подчеркнул необходимость анализировать происходящие в стране события. "Каждый сделал свой конституционный выбор. Всегда толерантные и трудолюбивые белорусы сами должны принять собственное, ни кем не навязанное решение. Каждый имеет право и на альтернативное мнение, но его необходимо высказывать цивилизованно, не допуская конфронтации и раскола в обществе", - сказал он.

Присутствующие поддержали позицию руководителя. Представители районных подразделений отметили, что рабочие вопросы решаются оперативно. Персонал выполняет все необходимое, чтобы зимой стабильно подавалось тепло и электроэнергия населению и другим потребителям, чтобы люди в домах, на предприятиях и в организациях пользовались привычными благами в мирной и стабильной стране.-0-