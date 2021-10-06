Госконтроль провел аудит эффективности работы ЖКХ Осиповичского района

6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты аудита эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства Осиповичского района. Об этом БЕЛТА сообщили в областном ведомстве.

"Несмотря на принимаемые местными органами власти меры, эффективное функционирование жилищно-коммунального хозяйства региона в полной мере пока не обеспечивается, - рассказали в ведомстве. - Среди основных выявленных проблемных вопросов - оказание в ряде случаев некачественных жилищно-коммунальных услуг, значительное количество убыточных непрофильных активов, ненадлежащее выполнение работ по благоустройству населенных пунктов и практика выполнения таких работ без договорных обязательств, незаконное получение бюджетных средств (на контроле возврат более Br60 тыс.), нарушения при обращении с отходами и уплате экологического налога (взыскано Br7,9 тыс.)".

За выявленные нарушения Осиповичское унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и 11 его должностных лиц привлечены к административной ответственности, 17 работников - к дисциплинарной. Материалы коллегии направлены заинтересованным для принятия мер реагирования и профилактики нарушений. КГК Могилевской области взял на контроль работу жилищно-коммунального хозяйства Осиповичского района.-0-