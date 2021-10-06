Госконтроль провел аудит эффективности работы ЖКХ Осиповичского района

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 6 октября 2021
Минск Ясно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:56 Реликвии, зарисовки, фотографии: выставку о Нюрнбергском процессе представили в музее истории ВОВ Общество
17:51 Минчанин предлагал могилевчанкам легкий заработок. Возбуждено уголовное дело Происшествия
17:50 Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении группы анархистов Происшествия
17:44 Совбез РФ: во время пандемии в Сети активизировалась вербовочная деятельность экстремистов В мире
17:42 Кочанова встретилась с преподавательским составом и курсантами Академии МВД Общество
17:36 Литва обяжет непривитых граждан регулярно сдавать тесты на COVID-19 за свой счет В мире
17:34 Грузия ослабила карантин и начала марафон вакцинации против COVID-19 В мире
17:32 Вольфович: миграционная проблема стала для Запада поводом для перекладывания на Беларусь последствий своих недальновидных действий Общество
17:21 Первенства и чемпионаты по отдельным видам спорта будут проходить между Играми стран СНГ Спорт
17:18 Погодные условия поспособствуют завершению озимого сева и появлению всходов - Белгидромет Экономика
17:13 Совместную систему связи ВС стран СНГ обсудили в Ереване Общество
17:02 Госконтроль провел аудит эффективности работы ЖКХ Осиповичского района Регионы
17:01 Макей предложил ЮНКТАД оценить влияние санкций на устойчивое развитие Политика
16:53 БРСМ в этом году трудоустроил в студотрядах более 30 тыс. человек Общество
16:50 Беларусь выступила за сотрудничество различных интеграционных объединений для достижения ЦУР Политика
16:48 Белорусские таможенники пресекли два факта незаконного ввоза автомобилей Происшествия
16:38 Депутат Европарламента: ситуация со свободой слова в странах ЕС вызывает все больше вопросов В мире
16:18 В Минске серые риелторы обманули не менее десяти человек на Br850 тыс. Происшествия
16:18 ФОТОФАКТ: Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry открылась в Минске Экономика
15:44 В Гродно очевидец помог задержать пьяного водителя Происшествия
15:43 В Молодечно мужчина нашел в мусорном контейнере охотничьи патроны Происшествия
15:35 Борисовчанин взял у знакомого Br9 тыс. на совместный бизнес и потратил на свои нужды Происшествия
15:35 Цена на энергетический уголь в Европе впервые превысила $300 за тонну В мире
15:34 Хоккеист “Динамо-Минск” Лукас Бенгтссон вошел в топ-5 бомбардиров-защитников КХЛ Спорт
15:28 Премьер Великобритании поддержал ужесточение наказаний для демонстрантов, перекрывающих дороги В мире
15:26 ГПК: польская сторона попыталась одновременно вытеснить в Беларусь несколько групп беженцев Общество
15:23 Ринго Старр и более 100 музыкантов записали кавер хита The Beatles для кампании по борьбе с голодом В мире
15:22 Карпенко: по основным и доппрограммам в Беларуси обучаются не менее 25 тыс. иностранных студентов Общество
15:18 Субботин: Беларуси нужны и важны отношения с Грузией Политика
15:14 Леди и бродяги. Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" вышли на подиум вместе с бездомными животными Общество
Все новости
Все новости
Регионы
06 октября 2021, 17:02

Госконтроль провел аудит эффективности работы ЖКХ Осиповичского района

Фото Яндекс
Фото Яндекс

6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты аудита эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства Осиповичского района. Об этом БЕЛТА сообщили в областном ведомстве.

"Несмотря на принимаемые местными органами власти меры, эффективное функционирование жилищно-коммунального хозяйства региона в полной мере пока не обеспечивается, - рассказали в ведомстве. - Среди основных выявленных проблемных вопросов - оказание в ряде случаев некачественных жилищно-коммунальных услуг, значительное количество убыточных непрофильных активов, ненадлежащее выполнение работ по благоустройству населенных пунктов и практика выполнения таких работ без договорных обязательств, незаконное получение бюджетных средств (на контроле возврат более Br60 тыс.), нарушения при обращении с отходами и уплате экологического налога (взыскано Br7,9 тыс.)".

За выявленные нарушения Осиповичское унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и 11 его должностных лиц привлечены к административной ответственности, 17 работников - к дисциплинарной. Материалы коллегии направлены заинтересованным для принятия мер реагирования и профилактики нарушений. КГК Могилевской области взял на контроль работу жилищно-коммунального хозяйства Осиповичского района.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЖКХ КГК Могилевская область Осиповичи
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут 9 октября прямые телефонные линии
Фото из архива Рекордный урожай кукурузы ожидают в Брестской области
Фото из архива В Витебской области разработают маршруты туров для инклюзивных туристов
Фото из архива В Гродно стартовала кампания по вакцинации от COVID людей без определенного места жительства
Фото Могилевского облисполкома Ветеранские организации Могилевской области и Приморского края договорились о сотрудничестве
Фото из архива Могилевский перевозчик выплачивал зарплату в конвертах
Главное
Во время совещания У Лукашенко обсудили ход сельскохозяйственных работ. На какие проблемы обратил внимание Президент?
Головченко: поддержание контактов Беларуси и России в сфере транспорта крайне важно для обеих сторон
Кочанова: украинский народ всегда был и остается родным для нас
Плати с Оплати™ по всему миру!
Топ-новости
Кочанова встретилась с преподавательским составом и курсантами Академии МВД
Макей предложил ЮНКТАД оценить влияние санкций на устойчивое развитие
Сивак: обращения граждан нацеливают нас на корректировки норм в законодательстве
Вольфович: миграционная проблема стала для Запада поводом для перекладывания на Беларусь последствий своих недальновидных действий
Субботин: Беларуси нужны и важны отношения с Грузией
Госатомнадзор: отключение энергоблока БелАЭС от сети не влияло на радиационную безопасность
Инвестиционный потенциал Minsk World высоко оценили на выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае
Леди и бродяги. Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" вышли на подиум вместе с бездомными животными
Комитет защиты журналистов БСЖ обеспокоен судьбой сотрудников закрываемой "Комсомольской правды в Беларуси"
ГПК: польская сторона попыталась одновременно вытеснить в Беларусь несколько групп беженцев
НАН: из-за глобального потепления озимые культуры имеют преимущества по сравнению с яровыми
Уникальность, легкость и экологичность. Почему сотовый картон стремительно набирает популярность в Беларуси
Минтруда: привиты уже 76% работников и 93% проживающих стационарных соцучреждений
Марзалюк: в учебниках нужно давать верифицированный контент о Великой Отечественной войне
БУТБ не видит предпосылок для возобновления роста цен на пиломатериалы для белорусских потребителей
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.