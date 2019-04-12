Госконтроль разберется в причинах нехватки удобрений в Витебской области

12 апреля, Глубокский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Госконтроль разберется в причинах нехватки минеральных удобрений в хозяйствах Витебской области. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов во время посещения сельхозобъектов и ознакомления с ходом посевной в Глубокском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне руководитель контрольного ведомства с аналогичной целью побывал в Поставском районе. "И в этих районах, и в Витебской области в целом самая главная проблема сегодня - нехватка удобрений. Регион имеет в накоплении всего около 30% удобрений от потребности. Работают с колес, в некоторых районах фосфорных нет, поэтому им сложно приходится", - констатировал Леонид Анфимов. Со слов местного руководства, деньги за их поставку проплачены, однако отгрузки ведутся слабо.

По словам председателя КГК, сейчас сделать выводы, чья вина в данной ситуации, сложно. "Может быть, нерасторопность местных властей, может быть - организаций, которые отвечают за своевременную поставку и обеспечение удобрениями. Мы будем смотреть эти вопросы в комплексе", - сказал Леонид Анфимов, подчеркнув, что не склонен перекладывать вину на местные органы власти. "Может, и есть с их стороны какая-то доля вины в плане организации этой работы, но они прежде всего заинтересованы в том, чтобы максимально полно обеспечить себя необходимым для посевной объемом удобрений. Посмотрим и сделаем соответствующие выводы", - заключил руководитель ведомства.

Разобраться в сложившейся ситуации, в том числе с финансированием, Леонид Анфимов намерен оперативно. Он напомнил, что обеспечение весенних полевых работ удобрениями и надлежащим финансированием находится в зоне ответственности премьер-министра и первого вице-премьера. "Президент поставил эту задачу, обозначил ее как приоритетную. Если это не выполняется, будут приняты меры со стороны Госконтроля, чтобы не было срывов, которые могли бы повлиять на своевременность проведения посевных работ", - добавил председатель КГК.

Леонид Анфимов также прокомментировал ход посевной кампании в Витебской области: "Судя по наблюдениям наших сотрудников и моим личным, люди готовы к посевной и проведут ее в установленные агротехнические сроки. Здесь вопросов не будет. Главное - соблюдение технологий, о чем неоднократно говорил Президент".-0-

Фото Александра Хитрова