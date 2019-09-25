25 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Госконтроль выявил нарушения в работе Россонского лесхоза, в том числе в лесовосстановлении, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КГК Витебской области.

Во время проверки контрольного ведомства в 11 из 12 лесничеств лесхоза было выявлено 106 участков общей площадью 167 га необоснованно введенных в категорию ценных. На отдельных участках молодняки не соответствовали нормативным показателям по высоте и количеству, деревья ценных пород были заглушены малоценными мягколиственными породами естественного возобновления или погибли. Некоторые участки представляли собой прогалину, были заболочены или поросли осокой. Также были установлены фиктивные наряды-акты на рубку осветления на площади 3,9 га, за проведение которой работникам необоснованно начислялись заработная плата и премии.

"Выявлено незаконное получение средств из бюджета на сумму более Br104 тыс., нецелевое использование более Br6 тыс. средств лесного дохода на нужды коммерческой деятельности, порчу более 180 куб.м деловой древесины. При инвентаризации выявлены излишки более 300 куб.м лесопродукции почти на Br3 тыс. и не числящееся на счетах бухучета имущество стоимостью около Br16 тыс. Установлена и недостача материальных ценностей на Br500", - констатировали в ведомстве.

По результатам проверки выявленные инвентаризацией излишки товарно-материальных ценностей оприходованы, недостача товарно-материальных ценностей удержана с материально ответственных лиц. К дисциплинарной ответственности привлечены 35 работников лесхоза, к административной - юрлицо и директор.

Материалы проверки направлены в управление Департамента финансовых расследований по Витебской области. В отношении должностных лиц восьми лесничеств возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц). Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц еще двух лесничеств. Директор Россонского лесхоза освобожден от занимаемой должности.-0-