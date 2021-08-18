Госорганизации Витебской области в 2019-2020 годах при закупке товаров переплатили посредникам Br1,5 млн

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расходы государственных организаций и предприятий Витебской области в 2019-2020 годах возросли на Br1,5 млн из-за приобретения товаров через посредников. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.





"Расходы бюджетных организаций сферы образования и здравоохранения, государственных предприятий ЖКХ, строительства, агропромышленного комплекса Витебской области возросли в 2019-2020 годах на Br1,5 млн из-за приобретения продуктов питания, стройматериалов, семян и других товаров через посредников", - рассказали в ведомстве.





В прошлом году некоторые бюджетные учреждения закупали мясные продукты у столичного коммерческого предприятия, которое приобретало их через цепочку посредников с общей наценкой до 95%. Поставский и Сенненский центры по обеспечению деятельности бюджетных организаций покупали вафли "Витоша" не у местного производителя, а через посреднические структуры.





Излишние траты на оплату наценки необоснованных посредников негативно сказываются на экономике предприятий и региона, приводят к удорожанию выпускаемой продукции. В частности, предприятия жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского, Браславского, Лепельского, Миорского, Оршанского районов и Новополоцка заплатили в 1,5 раза больше за оборудование и строительные изделия, поскольку приобрели их у посредников, а не напрямую у производителя.





Закупка агропромышленными организациями Витебской области в 2019-2020 годах семян кукурузы, озимой ржи, сельхозшин у посредников с наценкой до 350% привела к увеличению себестоимости сельхозпродукции на 23-88%, а по некоторым позициям в 2 раза.





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Меры по пресечению необоснованного посредничества выработаны на заседании коллегии областного КГК. Витебскому облисполкому, рай- и горисполкомам предложено усилить контроль за деятельностью подведомственных организаций при закупках и обеспечить проведение предварительного анализа обоснованности сделок с посредниками.-0-