Госпромнадзор МЧС проверил исправность траволаторов новой ветки минского метро

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Траволаторы, лифты и эскалаторы столичного метрополитена регулярно проходят тест-драйв. Недавно представители Минского городского управления Госпромнадзора МЧС побывали на новых станциях и в переходах Зеленолужской линии, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

"Всего в подземке имеется 43 эскалатора, 9 траволаторов и 61 лифт. Для безопасности пассажиров все они регулярно проходят проверку и техническое освидетельствование. Во время таких мероприятий работники Госпромнадзора изучают техническую документацию и ее ведение, затем производят осмотр оборудования, осуществляют его проверку в нормальном режиме работы. За этим следуют испытания, где проверяется срабатывание блокировок, устройств безопасности", - пояснили на предприятии. Работы проводятся в основном ночью и в выходные.

В этот раз сотрудники Госпромнадзора проверили все 9 траволаторов. Ими оборудованы переходы только третьей ветки метро: 7 - в переходе между станциями "Вокзальная" и "Площадь Ленина" и 2 - между станциями "Юбилейная" и "Фрунзенская".-0-