Госпромнадзор выдал положительное заключение на вводимый завод беленой целлюлозы в Светлогорске

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госпромнадзором выдано положительное заключение на вводимый в эксплуатацию завод по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.

Заключение Гомельского областного управления Госпромнадзора подтверждает соответствие вводимого в эксплуатацию завода утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.

Государственные инспекторы обследовали 38 сосудов, работающих под избыточным давлением, два котла, в том числе единственный в республике содорегенерационный, 5 трубопроводов пара давлением до 9,2 МПа, 3 лифта, 4 грузоподъемных крана и системы газоснабжения и газопотребления, поднадзорные Госпромнадзору. "Благодаря проведению на системной основе предварительного надзора на всех этапах реализации инвестиционного проекта работа по устранению имеющихся нарушений и недостатков была завершена в кратчайшие сроки", - рассказали в управлении.

Как сообщалось, реализация инвестпроекта "Строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т в год" создаст серьезный импульс в развитии целлюлозно-бумажной отрасли.-0-