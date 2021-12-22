Госсаннадзор Гомельской области изъял из реализации более 3,4 тыс. л небезопасной незамерзайки

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госсаннадзор Гомельской области изъял из реализации 3466 л небезопасной незамерзающей жидкости, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"С наступлением сезона использования стеклоомывающих жидкостей у автомобилистов возрастает спрос на них. Для недопущения реализации небезопасной продукции Госсаннадзор контролирует ситуацию, проводится в том числе лабораторный контроль за этим видом непродовольственной продукции", - рассказали в учреждении.

В ноябре-декабре сотрудники территориальных центров гигиены и эпидемиологии Гомельской области посетили 190 торговых объектов, реализующих стеклоомывающие жидкости. На 19 из них установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности не были соблюдены требования к маркировке, также на реализации была запрещенная продукция.

Специалисты отбирали пробы для лабораторных испытаний на содержание метанола, концентрация которого не должна превышать 0,05 объемных процентов. Из 18 образцов 8 (44,4%) не соответствовали гигиеническому нормативу с превышением содержания этого элемента до 454 раз. Среди них - стеклоомывающая низкозамерзающая жидкость (маркировка "Марка А" ДРАЙВ комфорт -30, ООО "Управляющая Компания "Лого Дуэт", город Чебоксары), стеклоомыватель "Зима - 20" Bravo (ООО "Нинель Парфюм", Беларусь), стеклоомывающая низкозамерзающая жидкость SkyLux autо -30С (ООО "Техноснаб - НН", Россия), стеклоомывающая низкозамерзающая жидкость Smart Auto - 30°С (ООО "Ладья" Россия), низкозамерзающая жидкость Gleid Super effect -30 (ООО "Акватрейд", Россия).

Госсаннадзор Гомельской области изъял 3466 л опасных жидкостей, приняты меры по недопущению их реализации.

Ознакомиться с информацией о небезопасной продукции можно на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья www.rcheph.by: в разделе "Надзорная деятельность/Временные санитарные меры".

"Метанол - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы и сетчатку глаз. Может вызывать острые отравления, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Длительное воздействие метанола через дыхательные пути вызывает головокружение, ухудшение зрения, боли в области сердца и печени", - напомнили специалисты.

Госсаннадзор рекомендует автовладельцам приобретать стеклоомывающие жидкости только в установленных торговых местах, при покупке требовать у продавца предоставить сведения о госрегистрации продукции. Также важно обращать внимание на информацию на таре: сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение (должна быть исключительно для использования в транспортных средствах), состав, сроки годности, меры предосторожности при ее использовании.-0-