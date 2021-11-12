Госсаннадзор Гомельской области запретил продажу некачественных импортных тортов и бытовой химии

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госсаннадзор Гомельской области в октябре выявил в торговой сети пять наименований недоброкачественной импортной продукции, не соответствующей установленным требованиям безопасности. Об этом сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Торт "День и Ночь" из бисквитных коржей с кремом из растительных сливок и сгущенным молоком украинского изготовителя ООО "КД "Вацак" вызвал подозрения. По данным специалистов, продукт не соответствовал установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю "дрожжи". А торт "Наполеон" из слоеных коржей с заварным кремом этого же производителя также не соответствовал по микробиологическому показателю.

Возникли сомнения и по поводу бытовой химии. В частности, биоразлагаемое средство для мытья посуды, детских игрушек Synergetic с ароматом алоэ российского производителя из Нижегородской области не соответствовало по показателю "раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на конъюнктиву глаза". По этому же критерию изъят гель-бальзам для мытья посуды с маркировкой "Душистые травы" (изготовитель ООО "Вестар", Россия).

Универсальное концентрированное жидкое средство для стирки в автоматических стиральных машинах и ручной стирки "Гель Дося Колор"(штриховой код 4607109405253, ГОСТ 32479-2013, изготовитель ООО "Рекитт Бенкизер", Россия) отличался от норм безопасности по микробиологическому показателю.

Продукция изъята из реализации. Госсаннадзор не допускает ее дальнейшее обращение.-0-