Госсаннадзор запретил реализацию 600 кг продуктов в дискаунтерах Гомельской области

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госсаннадзор запретил реализацию около 600 кг негодных продуктов в "жестких" дискаунтерах Гомельской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

За 9 месяцев госсаннадзор проверил, как выполняют санитарно-эпидемиологическое законодательство в магазинах "Светофор" ООО "МосПродуктСервис", ООО "ЛенПродуктСервис" и ООО "ВитебскПродуктСервис", а также "Грошык" ООО "Евроторг". Нарушения требований выявлены на всех объектах, где были специалисты санслужбы.

Среди нарушений преобладали реализация продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам, с истекшими сроками годности, без маркировки или с неполной маркировкой, без документов о качестве и безопасности. В некоторых случаях отсутствовал производственный контроль за условиями хранения пищевой продукции, не соблюдались противоэпидемические мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции.

К примеру, не соответствовали нормативам импортные грецкие орехи, фундук, компотная смесь, конфеты. В отдельных магазинах предлагали покупателям плодоовощную продукцию с признаками порчи.

Госсаннадзор направил 13 рекомендаций (предписаний и требований) для устранения нарушений. Вынесено восемь предписаний о запрете реализации 595 кг недоброкачественных продуктов, два предписания о приостановлении реализации в связи с не выполнением противоэпидемических мероприятий.-0-