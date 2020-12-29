Госсекретариат Совбеза поздравил воспитанников Молотковичской школы-интерната с Новым годом

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллектив Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь поздравил воспитанников Молотковичской вспомогательной школы-интерната с Новым годом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Государственном секретариате Совета Безопасности.

"В рамках благотворительной акции "Наши дети" мы поздравили ребят этой школы-интерната в Пинском районе с наступающим Новым годом и подарили два телевизора", - рассказали в Госсекретариате.

Директор Молотковичской вспомогательной школы-интерната Вячеслав Изотов сказал, что, несмотря на постоянную заботу, оказываемую государством, детям очень важно внимание неравнодушных людей, будь то подарок, теплое слово или просто улыбка. "Наши мальчишки и девчонки очень дорожат такими мгновениями, которые дарят им праздник", - отметил он.-0-