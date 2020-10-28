Госсектор обеспечил более 60% доходов бюджета Брестской области

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 60% доходов бюджета Брестской области за январь-сентябрь сформировано за счет поступлений организаций государственного сектора экономики, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции МНС.

За январь-сентябрь в консолидированный бюджет Брестской области поступило Br1,1 млрд. Основная часть доходов бюджета (60,5%) сформирована за счет поступлений организаций государственного сектора экономики и составила Br688,3 млн.

Наиболее весомый вклад внесли Брестский ликероводочный завод "Белалко", РУП "Брестэнерго" и Брестский филиал РУП "Белтелеком". Их платежи составили 12,7% бюджета области. В топ-10 также вошли СП "Санта Бремор" ООО, филиал ООО "Евроторг" в Бресте, КУПП "Маньковичи", РУПП "Гранит", РУП "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт", Пинский винодельческий завод, КУП "Брестжилстрой".

Десять крупнейших организаций области перечислили в бюджет за январь-сентябрь Br242,6 млн, что составило 21,3% регионального бюджета.

На долю организаций негосударственного сектора экономики приходится 31,2% доходов бюджета, или Br354,4 млн. Удельный вес платежей от индивидуальных предпринимателей в общем объеме поступлений составил 4,6% (Br52,7 млн), от физических лиц - 3,7% (Br41,8 млн).-0-