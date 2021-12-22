Госстандарт обнаружил в продаже в Гомельской области небезопасные сладости

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта обнаружили в продаже в регионе небезопасные сладости, кондитерские изделия, сообщили БЕЛТА в региональной инспекции Госстандарта.

"Грядет самый любимый праздник большинства людей, который не обходится без сладких новогодних подарков. Наборы сладостей изобилуют всевозможными печеньками, мармеладками, конфетами. Однако не все гостинцы одинаково безопасны. Порой за ярким, разноцветным внешним видом скрываются опасные ингредиенты - красители, о наличии которых отдельные изготовители "забывают" упомянуть", - отметили в инспекции.

Так, в карамели с шипучей начинкой "Жи-Ши" со вкусом яблока, апельсина, клубники производства ООО "Невский кондитер Белинский" (Россия) обнаружен синтетический краситель тартразин (Е102). В маркировке он не заявлен.

При лабораторных испытаниях тартразин (Е102) выявили и в зефире "Фруктовое ассорти" (с ароматами яблока, дыни, апельсина) производства ООО "Тверьконфи-СПБ" (Россия).

В мармеладе "Дольки" с ароматом арбуза, киви, яблока изготовитель (ООО "Ванюшкины сладости") заявил в маркировке натуральные красители: хлорофилл, кармин. Однако при лабораторных исследованиях установлены синтетические красители: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), азорубин (Е122), понсо 4R (Е124). Причем содержание азорубина превышает максимально допустимый уровень.

Специалисты подчеркнули, что во всех названных изделиях производители не отразили в маркировке предупреждающую надпись о возможном отрицательном влиянии красителей на внимание и активность детей, как это требуют техрегламенты.

В некоторых мучных кондитерских изделиях при производстве использовалась заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка - антиокислитель пиросульфит натрия (Е223). Речь идет о галетах "Классических" товарного знака "Любятово" (ООО "Келлогг Рус"), печенье затяжном "Детский микс", "Нежная Марья" производства АО "Брянконфи" (Россия), печенье-сэндвиче Grona "Грона. Наполеон. Шоколад", крекере Grona "Грона крекер Мелодия" производства ООО "Грона" (Украина).

В преддверии праздника инспекция советует перед покупкой продуктов, в частности, кондитерских изделий внимательно изучать маркировку, не злоупотреблять сладостями, чтобы не навредить здоровью.-0-