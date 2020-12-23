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23 декабря 2020, 19:47

Госстандарт присоединился к новогоднему марафону добрых дел

Фото Госстандарта
Фото Госстандарта
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23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт присоединился к новогоднему марафону добрых дел - председатель комитета Валентин Татарицкий сегодня поздравил воспитанников и педагогов детского социального приюта Несвижского социально-педагогического центра во время республиканской благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В приюте сейчас воспитываются шестеро детей в возрасте от 6 до 15 лет, оставшихся без попечения родителей. Ребята получают педагогическую помощь, внимание и заботу, а также укрепляют веру в то, что скоро будут жить в семьях. Воспитанники центра встретили гостей новогодним утренником и получили желанные подарки. Валентин Татарицкий отметил, что акция "Наши дети" дает возможность каждому взрослому стать добрым волшебником, исполняющим заветные детские желания. "Это возможность подарить детям любовь, радость, веру в добро и чудеса. Пожалуй, самая почетная для нас миссия", - сказал он.

В этот же день Валентин Татарицкий поздравил с новогодними и рождественскими праздниками учеников и педагогов Засульской средней школы, в которой когда-то учился. Первоклассники и ученики 9-х классов тепло встретили гостей и подарили им сувениры, сделанные своими руками. Директор школы Валентина Кухарчик провела экскурсию по школе, во время которой показала достижения за первое полугодие. Глава Госстандарта поблагодарил педагогов за труд, а ребят - за желание постигать новые знания, чтобы быть полезными стране, родителям и друзьям. Он пожелал им дальнейших успехов, крепкого здоровья, благополучия и вручил школе новогодний сертификат для укрепления материально-технической базы, внедрения современных технологий в образовательный процесс и развития творческого потенциала учащихся.

В различных благотворительных акциях, проводимых в эти дни в Беларуси, участвуют и организации Госстандарта. Так, Брестский и Гомельский центры стандартизации, метрологии и сертификации оказали благотворительную помощь в приобретении новогодних подарков для детей-инвалидов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Члены профсоюзной организации Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности во время акции "Профсоюзы - детям" посетили Витебский областной специализированный дом ребенка, которому передали необходимые средства гигиены.-0-

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