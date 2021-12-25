Госстандарт присоединился к новогоднему марафону добрых дел

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий принял участие в акции "Наши дети". С коллегами он поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством воспитанников и педагогов детского социального приюта Несвижского социально-педагогического центра, а также Засульской средней школы в Минской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Виталий Крецкий передал теплые новогодние поздравления от председателя Госстандарта Валентина Татарицкого и пожелания крепкого здоровья, новых знаний и успехов, радости и добра.

Как отметили в пресс-службе, с центром в Несвиже и засульской школой Госстандарт связывает многолетняя дружба. Комитет оказывает спонсорскую помощь для укрепления материально-технической базы, проводит мероприятия и экскурсии, знакомит ребят со своей деятельностью.

Фото gosstandart.gov.by

В Несвижском социально-педагогическом центре воспитываются пятеро детей от 5 до 14 лет, оставшиеся без попечения родителей. Здесь ребята получают профессиональную педагогическую помощь, внимание, тепло и заботу, а также веру в то, что скоро будут жить в семьях.

Воспитанники центра представили гостям целый новогодний концерт, продемонстрировали свои умения и таланты.

Вручая новогодние подарки, которые ребята выбирали индивидуально, и сладости, Виталий Крецкий сказал: "Новый год - это волшебный праздник, праздник чудес и исполнения желаний, и я очень верю, что совсем скоро каждый из вас обретет свою семью, свой дом, в котором всегда будет тепло и уютно".

В этот же день он поздравил с наступающими праздниками учеников и педагогов Засульской средней школы. Одновременно здесь были подведены итоги информационно-образовательного проекта "Беларусь - энергоэффективная страна", который проводился совместно с Департаментом по энергоэффективности. Участвовали в мероприятии и специалисты управления по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома. По проекту педколлектив провел информационную работу и подготовил спецвыпуск школьной газеты "Школьны веснiк. Тэрыторыя дзяцiнства" под символичным названием "Энерджайзер". В номер вошли краткие примечания из школьных сочинений на тему энергосбережения, результаты исследования учащимися творчества белорусских писателей на предмет цитат об экономии энергии, кроссворды и задачки по энергосбережению. Состоялся и творческий конкурс "Моя семья ЗА энергосбережение".

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 14 декабря по 14 января. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством и вручают им подарки.-0-