Госстандарт выявил товары неизвестного происхождения на школьных базарах в Гомеле

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта в августе промониторили школьные базары Гомеля и выявили на них товары неизвестного происхождения, сообщили БЕЛТА в областной инспекции Госстандарта.

43 мониторинга провели у субъектов предпринимательской деятельности, продающих на специализированных ярмарках детскую одежду (костюмы, брюки, юбки, жилеты, сорочки), обувь, рюкзаки, школьно-письменные принадлежности. У 40 субъектов выявили нарушения требований техрегламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

По словам специалистов, основные нарушения - на продукции нет информации о стране изготовления, наименовании и местонахождении изготовителя, наименовании и виде, назначении изделия, дате изготовления, виде и массовой доле натурального и химического сырья и др. "Отсутствие этой информации не позволяет идентифицировать ее с документами об оценке соответствия (сертификатами соответствия, декларациями о соответствии), а это не гарантирует потребителю безопасность продукции", - отметили в областной инспекции.

"Рекомендуем потребителям ориентироваться на известных отечественных производителей. При выборе понравившейся вещи следует внимательно изучить маркировку, убедиться в наличии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии Таможенного союза, а также перед покупкой проверить реестр опасной продукции, размещенный на сайте Госстандарта", - посоветовали в региональной инспекции.-0-