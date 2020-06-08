Госстандарт выявил в продаже опасные электроприборы

8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасную электротехническую продукцию продавали в одном из магазинов Островца. Об этом сообщили БЕЛТА в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Электротехническую продукцию китайского производства, которая не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" и "Электромагнитная совместимость технических средств", инспекторы выявили во время проверки одного из магазинов в Островце.

Например, во встраиваемых светильниках Ambrella light квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышали допустимые нормы. Мало того, при испытании на устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии на входном и выходном портах электропитания переменного тока один из образцов и вовсе вышел из строя.

Возникли вопросы к выключателю и переключателю торговой марки Intro модели Polo, а также разборной угловой вилке IEK. Они не соответствовали требованиям по показателю безопасности "нагревостойкость". Испытания в термокамере продукция не прошла.

По результатам проверки Гродненская областная инспекция Госстандарта проверяемому субъекту хозяйствования выдала запреты на реализацию этой продукции. Импортеру продукции направлено предписание об ее изъятии из обращения. В Государственный комитет по стандартизации инспекция направила предложения о выдаче предписаний на запрет ввоза и обращения опасной продукции с прекращением действия на территории страны сертификатов соответствия.-0-