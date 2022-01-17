Госстандарт выявил в продаже в Лиде некачественные турецкие джинсы трех торговых марок

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Небезопасные для здоровья джинсы выявлены в продаже в Лиде. Об этом БЕЛТА сообщили отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Продукцию, не соответствовавшую требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности", выявили во время проверки в одном из магазинов города. Джинсы турецкого производства торговых марок Stravt, Bonardi, Richberg испытали в аккредитованной лаборатории. Выяснилось, что показатель воздухопроницаемости у них составил от 13 до 19 дм³/м² при норме в 50 дм³/м².

"По результатам проверки опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь, действие деклараций о соответствии, сопровождающих продукцию прекращено. Импортеру направлено предписание об изъятии продукции из обращения", - сказали в инспекции Госстандарта.

На сайте Госстандарта ведется реестр опасной продукции, в котором содержится большое количество продукции, не соответствующей установленным требованиям по безопасности и запрещенной к ввозу и обращению в Беларуси. С актуальной информацией об опасной продукции и прекращенных документах о подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь можно ознакомиться на официальном сайте Госстандарта и в официальном канале Госстандарта "Безопасность и качество" (@gosstandartby) в Telegram.-0-