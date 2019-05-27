Госстройнадзор перед II Европейскими играми усилил контроль за порядком на стройплощадках

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество стройплощадок, на которых в первые четыре месяца этого года выявлены нарушения, увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой показатель связан с увеличением числа проверок объектов перед II Европейскими играми. Об этом сообщил во время рейда по строительным объектам Минска и Минского района директор Госстройнадзора Игорь Гусев, передает корреспондент БЕЛТА.

"С января по апрель проводились мониторинги, в ходе которых у 68% стройплощадок были выявлены нарушения установленных требований. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 12%. В первую очередь это связано с тем, что значительно увеличилось общее число проверенных объектов (более чем на 18%), ведь порядок на стройплощадках - это эффективная организация процесса, культура производства и качества работ, четкое выполнение обязанностей персоналом, безопасные и комфортные условия труда, - сказал Игорь Гусев. - Одна из причин такого пристального внимания к строплощадкам как в Минске, так и в целом по Беларуси - подготовка к II Европейским играм".

Во время рейда инспекторы посетили три объекта: два в черте Минска и один в Минском районе. Специалисты отметили высокий уровень культуры производства и соблюдение надлежащего порядка на стройплощадке в деревне Копище Минского района - здесь возводят школу (подрядчик ОАО "Стройтрест №4", заказчик ООО "А-100 Девелопмент"), а также на объекте ОАО "МАПИД", где в скором времени будут сданы три жилых дома в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка.

На обеих строительных площадках имеется сплошное непрозрачное ограждение высотой не меньше 3 м (согласно генплану), также здесь обустроены козырьки в местах прохода людей, обозначены входы, выходы и места повышенной опасности. Выезды оборудованы пунктами мойки колес строительного транспорта. Сбор мусора производится в специализированные контейнеры, регулярно убираются рабочие места. Пристально контролируется соблюдение всех правил техники безопасности: рабочие не допускаются на производство без монтажных поясов, защитных касок и других элементов индивидуальной защиты. Более того, оба подрядчика по возможности используют на производстве технологии монтажа конструкций методом "с колес". Такой способ работы позволяет не отводить большие площади под складирование строительного материала: он сразу же после поставок на объект отправляется в работу.

По словам руководителя проекта по строительству школы Алексея Селюна, одна из главных мотиваций для подрядчика соблюдать порядок на стройплощадке - это близость жилой застройки. "Строительные работы здесь ведутся в жилом квартале. Мы стараемся организовать весь процесс так, чтобы это не мешало комфортной жизни населения. К тому же выбирали подрядчика с давно сложившимися традициями охраны труда и культуры производства. И Стройтрест №4 полностью оправдал наши ожидания", - отметил он.

Мотивируют строительные организации и предписания со стороны Госстройнадзора. К примеру, во время предыдущего посещения инспекторы выявили на объекте жилой застройки ОАО "МАПИД" проблемы складирования материала, несвоевременную заделку стыков. Подрядчик принял все замечания к сведению и оперативно исправил нарушения, что было отмечено специалистами в ходе сегодняшнего рейда.

В целом же Госстройнадзор работает по следующему принципу: в случае выявления нарушений выносятся предупреждения, даются рекомендации и в среднем две недели на устранение проблем. Затем проводится повторный мониторинг. Если игнорируются предписания, в ход идут административные взыскания: минимальный штраф в размере 4 базовых величин, при повторной проверке - до 10 базовых величин. Как крайняя мера - направляются предложения о прекращении действия квалификационного аттестата, что при принятии решения не позволяет строительной фирме продолжать дальнейшую деятельность. "По результатам повторных мониторингов в этом году порядка 20% нарушений игнорировались должностными лицами, которые были привлечены к административной ответственности", - обратил внимание Игорь Гусев.

Как пример, где игнорируются рекомендации и предписания, - стройплощадка у дома по улице Почтовой, 7, здесь идет капитальный ремонт. Ограждение у здания выполнено некачественно и полностью не соответствует генплану, любой человек может легко проникнуть на объект. Мусор хранится прямо на земле, а материалы - вне территории стройплощадки. Рабочие находятся на объекте без касок. Нарушен порядок организации строительных работ: после отделки фасада бригада принялась за ремонт балконов. Бытовки имеют неприглядный вид. И к генподрядчику, и к технадзору уже трижды применялись административные взыскания, в ближайшее время может идти речь о прекращении действия квалификационного аттестата. На подобных стройплощадках, где выполняется капитальный ремонт без отселения жильцов, инспекторы зачастую и выявляют многочисленные нарушения, в том числе повторные.

Ситуацию на стройплощадках отслеживают и рабочие группы, которые были созданы при местных и исполнительных органах в январе этого года. "Такая практика обзорной экспресс-проверки общими силами специалистов Госстройнадзора, местных исполкомов, санэпидемстанции, МЧС, экологического надзора позволяет подходить к проблемам комплексно, что значительно влияет на дальнейшие результаты", - отметил начальник инспекции Госстройнадзора по Минску Александр Черников.-0-

Фото Госстройнадзора